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Электронные панели для заказа фермерских продуктов появятся в Подмосковье
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    Электронные панели для заказа фермерских продуктов появятся в Подмосковье

    17:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  08 Декабря 2017
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    Электронные панели для заказа фермерских продуктов появятся в Подмосковье

    Красногорск, 8 декабря. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников сообщил, что уже с 2018 года жители Подмосковья смогут заказать на дом фермерские продукты с помощью интерактивных цифровых панелей, установленных на автобусных остановках, в налоговых инспекциях и МФЦ. 

    По его словам, технология создана по образу интерактивной панели сети McDonald's. В настоящее время в системе представлены примерно десять фермерских хозяйств из Владимирской области и Подмосковья.

    «На панели можно сформировать заказ, указать время, способ доставки и оплатить этот товар. Соответственно, вам этот товар привезут», — пояснил он, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее Посаженников заявил, что контроль за продажей алкоголя, крепость которого превышает 50 градусов, будет ужесточен.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #фермеры
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