Электронные панели для заказа фермерских продуктов появятся в Подмосковье

Красногорск, 8 декабря. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников сообщил, что уже с 2018 года жители Подмосковья смогут заказать на дом фермерские продукты с помощью интерактивных цифровых панелей, установленных на автобусных остановках, в налоговых инспекциях и МФЦ.

По его словам, технология создана по образу интерактивной панели сети McDonald's. В настоящее время в системе представлены примерно десять фермерских хозяйств из Владимирской области и Подмосковья.

«На панели можно сформировать заказ, указать время, способ доставки и оплатить этот товар. Соответственно, вам этот товар привезут», — пояснил он, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее Посаженников заявил, что контроль за продажей алкоголя, крепость которого превышает 50 градусов, будет ужесточен.