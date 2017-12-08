Стена магазина «Магнит» рухнула в Подмосковье

Москва, 8 декабря. В подмосковном городе Домодедово обрушилась часть кровли и стена магазина «Магнит». Как стало известно, инцидент случился ночью на улице Ломоносова.

В пресс-службе МЧС РФ по Московской области сообщили, что причиной ЧП мог стать ремонт. Отмечается, что ни один человек в результате случившегося не пострадал.

По словам местного жителя, в подвале здания рабочие строили спортзал, проводились бурильные работы, из-за которых провалился потолок, а за ним и стена, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, 24 ноября двух рабочих завалило грунтом при обрушении на территории ТЦ «Мега» в Москве.