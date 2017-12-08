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Общество
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Стена магазина «Магнит» рухнула в Подмосковье
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    Стена магазина «Магнит» рухнула в Подмосковье

    15:19  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:19  08 Декабря 2017
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    Стена магазина «Магнит» рухнула в Подмосковье

    Москва, 8 декабря. В подмосковном городе Домодедово обрушилась часть кровли и стена магазина «Магнит». Как стало известно, инцидент случился ночью на улице Ломоносова.

    В пресс-службе МЧС РФ по Московской области сообщили, что причиной ЧП мог стать ремонт. Отмечается, что ни один человек в результате случившегося не пострадал. 

    По словам местного жителя, в подвале здания рабочие строили спортзал, проводились бурильные работы, из-за которых провалился потолок, а за ним и стена, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, 24 ноября двух рабочих завалило грунтом при обрушении на территории ТЦ «Мега» в Москве.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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