Метро до аэропорта «Внуково» появится в Москве через 3-4 года

Москва, 8 декабря. Линию метро до московского аэропорта «Внуково» постоят в ближайшие три-четыре года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Линию продлят до Внукова, — рассказал Бочкарев, говоря о Калининско-Солнцевской линии, — За три-четыре года построят две станции».

По его словам, на данный момент идет проектирование и трассировка этого участка московской подземки. Он обратил внимание, что конечная станция этой линии метро, вероятно, будет наземной, передает РИАМО.

«Чтобы интегрировать ее с существующей инфраструктурой аэропорта», — пояснил он для «Вечерней Москвы».

Бочкарев также констатировал, что движение на участке Калининско-Солнцевской линии до «Рассказовки» будет запущено в первой половине следующего года. Для пассажиров подземки откроется семь станций.