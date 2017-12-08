Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия свободна от террористов ИГИЛ: о том, как ВКС РФ вывели армию САР на путь победы
Общество
Метро до аэропорта «Внуково» появится в Москве через 3-4 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Метро до аэропорта «Внуково» появится в Москве через 3-4 года

    14:20  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:21  08 Декабря 2017
    40

    Метро до аэропорта «Внуково» появится в Москве через 3-4 года

    Москва, 8 декабря. Линию метро до московского аэропорта «Внуково» постоят в ближайшие три-четыре года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

    «Линию продлят до Внукова, — рассказал Бочкарев, говоря о Калининско-Солнцевской линии, — За три-четыре года построят две станции».

    По его словам, на данный момент идет проектирование и трассировка этого участка московской подземки. Он обратил внимание, что конечная станция этой линии метро, вероятно, будет наземной, передает РИАМО.

    «Чтобы интегрировать ее с существующей инфраструктурой аэропорта», — пояснил он для «Вечерней Москвы».

    Метро до аэропорта «Внуково» появится в Москве через 3-4 года

    Бочкарев также констатировал, что движение на участке Калининско-Солнцевской линии до «Рассказовки» будет запущено в первой половине следующего года. Для пассажиров подземки откроется семь станций.

    «Это серьезное продление существующей ветки», — заметил он.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #внуково #метро #аэропорт #строительство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть