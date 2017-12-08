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Зритель московского кинотеатра умер во время сеанса
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    Зритель московского кинотеатра умер во время сеанса

    13:40  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  08 Декабря 2017
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    Зритель московского кинотеатра умер во время сеанса

    Москва, 8 декабря. Зритель московского кинотеатра умер по время просмотра фильма, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Трагедия произошла в кинотеатре на улице Юных Ленинцев в Москве. По окончанию показа фильма контролер обнаружил труп зрителя. Как оказалось, мужчина умер во время просмотра фильма.

    После проведения экспертизы выяснилось, что в крови погибшего были наркотические вещества — морфин и кодеин. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск того, кто сбыл наркотики посетителю кинотеатра.

    Зритель московского кинотеатра умер во время сеанса

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошел пожар в бывшем торговом центре «Аист». В результате возгорания погибли три человека.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #смерть #фильм #кинотеатр #зритель
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