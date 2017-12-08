Зритель московского кинотеатра умер во время сеанса

Москва, 8 декабря. Зритель московского кинотеатра умер по время просмотра фильма, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла в кинотеатре на улице Юных Ленинцев в Москве. По окончанию показа фильма контролер обнаружил труп зрителя. Как оказалось, мужчина умер во время просмотра фильма.

После проведения экспертизы выяснилось, что в крови погибшего были наркотические вещества — морфин и кодеин. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск того, кто сбыл наркотики посетителю кинотеатра.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошел пожар в бывшем торговом центре «Аист». В результате возгорания погибли три человека.