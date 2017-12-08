Здание торгового центра загорелось в Подмосковье: есть жертвы

Москва, 8 декабря. В Подмосковье произошел пожар в бывшем торговом центре «Аист». Три человека погибли, сообщили источники Федерального агентства новостей.

На данный момент комплекс поделен на торговые точки, а раньше был известен как ТЦ «Аист». Как передают источники, пожар возник до открытия: внутри находились мигранты, которые работали на территории торгового центра.

В результате пожара погибли три человека. Их личности на данный момент не установлены. Кроме того, пять человек пострадали, один из которых находится в реанимации. В основном у постарадавших выявлено небольшое отравление угарным газом.

Арендатор помещения, в котором возник пожар, на данный момент задержан, правоохранительные органы проводят его допрос.