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Актриса лишилась квартиры в Москве из-за мошенницы
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    Актриса лишилась квартиры в Москве из-за мошенницы

    12:52  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:52  08 Декабря 2017
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    Актриса лишилась квартиры в Москве из-за мошенницы

    Москва, 8 декабря. Актриса московского театра лишилась квартиры из-за заключения сделки с мошенницей, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

    В полицию Москвы обратилась актриса театра имени Маяковского. Она рассказа, что стала жертвой обмана мошенницы. Ей предложили подписать документы о передаче квартиры под займ на сумму в пять миллионов рублей. Злоумышленники заверили артистку, что договор формальный, и позже квартира будет переоформлена на ее имя.

    Актриса лишилась квартиры в Москве из-за мошенницы

    Однако квартиру женщине не вернули, и помещение стало собственностью мошенников. По данным правоохранительных органов, артистке нанесли ущерб в особо крупном размере, на сумму более одного миллиона рублей, и лишили ее права на жилое помещение. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #договор #москва #актриса #мошенники #квартира
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