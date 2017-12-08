Актриса лишилась квартиры в Москве из-за мошенницы

Москва, 8 декабря. Актриса московского театра лишилась квартиры из-за заключения сделки с мошенницей, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

В полицию Москвы обратилась актриса театра имени Маяковского. Она рассказа, что стала жертвой обмана мошенницы. Ей предложили подписать документы о передаче квартиры под займ на сумму в пять миллионов рублей. Злоумышленники заверили артистку, что договор формальный, и позже квартира будет переоформлена на ее имя.

Однако квартиру женщине не вернули, и помещение стало собственностью мошенников. По данным правоохранительных органов, артистке нанесли ущерб в особо крупном размере, на сумму более одного миллиона рублей, и лишили ее права на жилое помещение.