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Похитителя сотен водопроводных кранов задержали в Серпухове
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    Похитителя сотен водопроводных кранов задержали в Серпухове

    12:31  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:31  08 Декабря 2017
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    Похитителя сотен водопроводных кранов задержали в Серпухове

    Москва, 8 декабря. В подмосковном Серпухове задержали похитителя  порядка 200 водопроводных кранов, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Московской области.

    Похитителем шаровых латунных водопроводных кранов оказался 34-летний житель Серпухова. Чтобы совершать кражи, злоумышленник проникал в подвалы жилых домов. Таким образом ему удалось скрутить более 200 кранов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Похищенное мужчина сдавал в пункты приема цветного металла. Полученные деньги он тратил на продукты, а также на ставки в букмекерских конторах.

    Похитителя сотен водопроводных кранов задержали в Серпухове

    Похитителю водопроводных кранов теперь грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИАМО. На данный момент он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #задержание #водопроводные краны #похититель
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