Похитителя сотен водопроводных кранов задержали в Серпухове

Москва, 8 декабря. В подмосковном Серпухове задержали похитителя порядка 200 водопроводных кранов, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Московской области.

Похитителем шаровых латунных водопроводных кранов оказался 34-летний житель Серпухова. Чтобы совершать кражи, злоумышленник проникал в подвалы жилых домов. Таким образом ему удалось скрутить более 200 кранов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Похищенное мужчина сдавал в пункты приема цветного металла. Полученные деньги он тратил на продукты, а также на ставки в букмекерских конторах.

Похитителю водопроводных кранов теперь грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИАМО. На данный момент он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.