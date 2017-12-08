Стало известно, когда откроют «салатовую» ветку московского метро

Москва, 8 декабря. Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что строительство участка «салатовой» линии метрополитена за МКАД начнется уже через год.

«Отрезок Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД находится на стадии проектирования. Мы выбираем трассы, после этого будем готовить проект планировки. Через год надеемся выйти на стройку», — заявил Бочкарев.

По его словам, новые станции метро будут построены на небольшой глубине. Ожидается, что все строения будут возведены уже к 2021 году. В этом же году ожидается их открытие.

Ранее сообщалось, что в московском метро запустили поезд дружбы российских и британских ученых. В вагонах пассажиры смогут познакомиться с известными научными проектами ученых России и Британии. Каждый вагон будет посвящен одному из основных направлений сотрудничества: космос, энергетика, экология, медицина и робототехника.