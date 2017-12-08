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Мусоровоз протаранил автобус с пассажирами в Москве
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    Мусоровоз протаранил автобус с пассажирами в Москве

    11:13  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  08 Декабря 2017
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    Мусоровоз протаранил автобус с пассажирами в Москве

    Москва, 8 декабря. Мусоровоз протаранил автобус в Москве. В аварии пострадали два человека, сообщили источники в экстренных службах столицы.

    ДТП произошло на Ярославском шоссе Москвы. Мусоровоз проигнорировал необходимую для безопасности дистанцию между транспортными средствами и протаранил пассажирский автобус. В момент аварии в нем находились 30 человек.

    Сообщается, что в инциденте пострадали два человека, которые находились в мусоровозе, передает «Дни.ру». Врачи скорой помощи, приехавшие на место столкновения, оказали им необходимую помощь.

    Мусоровоз протаранил автобус с пассажирами в Москве

    Теперь автоинспекторам представит выяснить все подробности этой аварии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #дтп #авария #автобус #мусоровоз
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