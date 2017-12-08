Мусоровоз протаранил автобус с пассажирами в Москве

Москва, 8 декабря. Мусоровоз протаранил автобус в Москве. В аварии пострадали два человека, сообщили источники в экстренных службах столицы.

ДТП произошло на Ярославском шоссе Москвы. Мусоровоз проигнорировал необходимую для безопасности дистанцию между транспортными средствами и протаранил пассажирский автобус. В момент аварии в нем находились 30 человек.

Сообщается, что в инциденте пострадали два человека, которые находились в мусоровозе, передает «Дни.ру». Врачи скорой помощи, приехавшие на место столкновения, оказали им необходимую помощь.

Теперь автоинспекторам представит выяснить все подробности этой аварии.