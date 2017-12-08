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Житель Калужской области зарезал гостя, не желавшего окончания застолья
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    Житель Калужской области зарезал гостя, не желавшего окончания застолья

    10:52  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:52  08 Декабря 2017
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    Житель Калужской области зарезал гостя, не желавшего окончания застолья

    Москва, 8 декабря. Следователи Медынского района Калужской области расследуют убийство местного жителя, выпивавшего вместе с подозреваемым. Потерпевший не хотел уходить после застолья, чем разозлил хозяина дома. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

    В ходе расследования установлено, что 31-летний потерпевший находился вместе с другими мужчинами в гостях у знакомого в деревне Романово. В какой-то момент хозяин дома решил, что застолье затянулось, и начал провожать гостей. Один из них воспротивился, и между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в поножовщину. От удара ножом не желавший уходить гость сразу же скончался, передает Федеральное агентство новостей.

    «После этого всеобщее употребление спиртного прекратилось, остальные товарищи подозреваемого разошлись. Хозяин дома попытался избавиться от улик и замыл следы крови в доме. Также он вынес тело погибшего на улицу», — сообщили в СУ СК по Калужской области.

    Суд избрал подозреваемому меру пресечения, на время следствия он останется под стражей.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #алкоголь #убийство #подмосковье
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