«Новогодние» пробки в Москве ожидаются с середины декабря

Москва, 8 декабря. Начальник информационно-аналитического управления Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Максим Щепаков дал прогноз по ситуации на дорогах столицы в преддверии Нового года.

В связи с подготовкой к празднику в последние две недели 2017 года дорожная ситуация в Москве будет напряженной, передает слова эксперта РИАМО. По статистке прошлых лет основной рост всегда отмечается на третьей неделе декабря.

Как пишет «Вечерняя Москва», в 2016 году 14-18 декабря 2016 года на дорогах столицы насчитывалось 3,71 млн машин, на предпоследней неделе наблюдалось увеличение среднесуточного числа до 3,73 млн авто, а в последнюю неделю года среднее число автомобилей резко снизилось, что может объяснятся массовыми отпусками в этот период.

В 2017 году аналитики ожидают подобную ситуацию. Основной пик придется на 25-28 декабря, а уже начиная с 29 декабря количество автомобилей в городе пойдет на спад. 29-30 декабря на дорогах не должно быть транспортного коллапса, а 31 декабря будет свободно, за исключением локальных «пробок» у крупных магазинов и торговых центров, а также развлекательных заведений.