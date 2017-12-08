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Общество
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Россия
«Новогодние» пробки в Москве ожидаются с середины декабря
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    «Новогодние» пробки в Москве ожидаются с середины декабря

    10:02  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:02  08 Декабря 2017
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    «Новогодние» пробки в Москве ожидаются с середины декабря

    Москва, 8 декабря. Начальник информационно-аналитического управления Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Максим Щепаков дал прогноз по ситуации на дорогах столицы в преддверии Нового года.

    В связи с подготовкой к празднику в последние две недели 2017 года дорожная ситуация в Москве будет напряженной, передает слова эксперта РИАМО. По статистке прошлых лет основной рост всегда отмечается на третьей неделе декабря.

    Как пишет «Вечерняя Москва», в 2016 году 14-18 декабря 2016 года на дорогах столицы насчитывалось 3,71 млн машин, на предпоследней неделе наблюдалось увеличение среднесуточного числа до 3,73 млн авто, а в последнюю неделю года среднее число автомобилей резко снизилось, что может объяснятся массовыми отпусками в этот период.

    В 2017 году аналитики ожидают подобную ситуацию. Основной пик придется на 25-28 декабря, а уже начиная с 29 декабря количество автомобилей в городе пойдет на спад. 29-30 декабря на дорогах не должно быть транспортного коллапса, а 31 декабря будет свободно, за исключением локальных «пробок» у крупных магазинов и торговых центров, а также развлекательных заведений.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #пробки #новый год
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