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Пожарные локализовали крупный пожар в Подмосковье
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    Пожарные локализовали крупный пожар в Подмосковье

    9:41  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:41  08 Декабря 2017
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    Пожарные локализовали крупный пожар в Подмосковье

    Москва, 8 декабря. В пятницу утром спасатели локализовали пожар площадью 600 квадратных метров в деревне Кобяково Одинцовского района Московской области.

    Возгорание произошло в торговом комплексе, сначала огонь охватил территорию площадью 400 квадратных метров, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на областное ГУ МЧС. Для борьбы с пожаром на место прибыли 59 спасателей и 16 единиц техники.

    В 7.46 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, в 8.05 было локализовано открытое горение.

    По предварительным данным, пострадавших нет, в момент пожара в здании торгового центра никого не было.

    Автор: Алексей Громов
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    #пожар #подмосковье
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