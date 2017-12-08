Пожарные локализовали крупный пожар в Подмосковье

Москва, 8 декабря. В пятницу утром спасатели локализовали пожар площадью 600 квадратных метров в деревне Кобяково Одинцовского района Московской области.

Возгорание произошло в торговом комплексе, сначала огонь охватил территорию площадью 400 квадратных метров, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на областное ГУ МЧС. Для борьбы с пожаром на место прибыли 59 спасателей и 16 единиц техники.

В 7.46 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, в 8.05 было локализовано открытое горение.

По предварительным данным, пострадавших нет, в момент пожара в здании торгового центра никого не было.