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Происшествия
СК РФ устанавливает причины падения подростка-инвалида из автобуса в Москве
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    СК РФ устанавливает причины падения подростка-инвалида из автобуса в Москве

    9:37  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:38  08 Декабря 2017
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    СК РФ устанавливает причины падения подростка-инвалида из автобуса в Москве

    Москва, 8 декабря. Следственный комитет России начал проверку после появления информации об упавшем из автобуса подростке-инвалиде.

    Ранее на одном из сайтов появилось сообщение о том, что днем 7 декабря 14-летний подросток упал из открытой двери автобуса, неподалеку от Литовского бульвара в Москве.

    СК РФ установит все детали и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает «Вечерняя Москва».

    В пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что в результате происшествия подросток не пострадал. Он упал по причине плохого самочувствия.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #ск рф #инвалид
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