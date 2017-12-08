СК РФ устанавливает причины падения подростка-инвалида из автобуса в Москве

Москва, 8 декабря. Следственный комитет России начал проверку после появления информации об упавшем из автобуса подростке-инвалиде.

Ранее на одном из сайтов появилось сообщение о том, что днем 7 декабря 14-летний подросток упал из открытой двери автобуса, неподалеку от Литовского бульвара в Москве.

СК РФ установит все детали и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает «Вечерняя Москва».

В пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что в результате происшествия подросток не пострадал. Он упал по причине плохого самочувствия.