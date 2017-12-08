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Россия
«Новогодние» пробки в Москве ожидаются с середины декабря
Общество
Покататься на хаски, лошадях и оленях предложили в парках Москвы
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    Покататься на хаски, лошадях и оленях предложили в парках Москвы

    8:46  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:46  08 Декабря 2017
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    Покататься на хаски, лошадях и оленях предложили в парках Москвы

    Москва, 8 декабря. Специально обученные хаски, лошади и олени будут возить москвичей и гостей российской столицы в упряжках по восьми паркам Департамента культуры Москвы.

    Как пишет «Вечерняя Москва», покататься на упряжках можно будет в Таганском, Измайловском парках, саду имени Баумана. Подобные развлечения также организуют в парках «Кузьминки», «Фили», «Сокольники», в музее-заповеднике «Царицыно» и в сквере в Олонецком проезде.

    Отмечается, что бесплатно можно будет прокатиться на санях в трех городских зонах. 

    Ранее сообщалось, что власти Москвы ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #москва #парк #хаски #олень #упряжка
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