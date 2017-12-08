Покататься на хаски, лошадях и оленях предложили в парках Москвы

Москва, 8 декабря. Специально обученные хаски, лошади и олени будут возить москвичей и гостей российской столицы в упряжках по восьми паркам Департамента культуры Москвы.

Как пишет «Вечерняя Москва», покататься на упряжках можно будет в Таганском, Измайловском парках, саду имени Баумана. Подобные развлечения также организуют в парках «Кузьминки», «Фили», «Сокольники», в музее-заповеднике «Царицыно» и в сквере в Олонецком проезде.

Отмечается, что бесплатно можно будет прокатиться на санях в трех городских зонах.

Ранее сообщалось, что власти Москвы ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники.