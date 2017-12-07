Синоптики пообещали москвичам резкое потепление

Москва, 7 декабря. На следующей неделе на территории российской столицы ожидается резкое потепление. Об этом в четверг рассказали эксперты ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации».

Согласно предварительным данным, с 11 декабря в Москве потеплеет до трех градусов. Кроме того, могут выпасть небольшие осадки.

Как передает издание «Вечерняя Москва», 9-10 декабря температура воздуха опустится до +1 или -1 градуса тепла (ожидаются осадки и гололедица).

Напомним, ранее главный синоптик «Гидрометцентра России» Александр Колесов сообщил о том, что 8 декабря в Санкт-Петербурге пройдет сильный снегопад.