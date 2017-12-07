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Синоптики пообещали москвичам резкое потепление
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    Синоптики пообещали москвичам резкое потепление

    20:44  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:44  07 Декабря 2017
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    Синоптики пообещали москвичам резкое потепление

    Москва, 7 декабря. На следующей неделе на территории российской столицы ожидается резкое потепление. Об этом в четверг рассказали эксперты ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации».

    Согласно предварительным данным, с 11 декабря в Москве потеплеет до трех градусов. Кроме того, могут выпасть небольшие осадки.

    Как передает издание «Вечерняя Москва», 9-10 декабря температура воздуха опустится до +1 или -1 градуса тепла (ожидаются осадки и гололедица).

    Напомним, ранее главный синоптик «Гидрометцентра России» Александр Колесов сообщил о том, что 8 декабря в Санкт-Петербурге пройдет сильный снегопад.

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #россия #москва
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