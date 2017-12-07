В московском метро запустили поезд дружбы российских и британских ученых

Москва, 7 декабря. Московский метрополитен запустил по кольцевой линии поезд «Наука будущего», посвященный Году науки и образования Великобритании и России. Это стало ответом на запуск поезда «Сердце России», который курсировал в лондонской подземке в прошлом году.

Как ожидается, поезд «Наука будущего» перевезет 2,6 млн человек. В вагонах пассажиры могут ознакомиться с известными научными проектами российских и британских ученых. Каждый вагон будет посвящен одному из основных направлений сотрудничества: космос, энергетика, экология, медицина и робототехника, передает РИАМО.