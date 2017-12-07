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Общество
В московском метро запустили поезд дружбы российских и британских ученых
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    В московском метро запустили поезд дружбы российских и британских ученых

    19:20  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  07 Декабря 2017
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    В московском метро запустили поезд дружбы российских и британских ученых

    Москва, 7 декабря. Московский метрополитен запустил по кольцевой линии поезд «Наука будущего», посвященный Году науки и образования Великобритании и России. Это стало ответом на запуск поезда «Сердце России», который курсировал в лондонской подземке в прошлом году.

    Как ожидается, поезд «Наука будущего» перевезет 2,6 млн человек. В вагонах пассажиры могут ознакомиться с известными научными проектами российских и британских ученых. Каждый вагон будет посвящен одному из основных направлений сотрудничества: космос, энергетика, экология, медицина и робототехника, передает РИАМО.

    «Запуск этого поезда — это очередная веха в наших отношениях с Британским советом и с Московским метрополитеном. Такого рода проекты обращены к людям, мне кажется это очень важным», — рассказал представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #великобритания #сотрудничество #москва #наука #метро #поезд
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