Стали известны причины уменьшения числа призывников в Подмосковье

Москва, 7 декабря. Количество новобранцев в Московской области уменьшилось на 200 человек. Об этом журналистам рассказал военный комиссар Подмосковья Вячеслав Мирошниченко.

«Связано это с увеличением доли военнослужащих-контрактников. Показатель годности к прохождению военной службы на территории Подмосковья составил почти 73%», — цитирует его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего в осенний призыв 2017 года на службу в российскую армию регион отправит 6,5 тысяч человек призывного возраста.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», многие призывники в российской столице могут похвастаться высшим образованием.