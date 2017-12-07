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Общество
Стали известны причины уменьшения числа призывников в Подмосковье
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    Стали известны причины уменьшения числа призывников в Подмосковье

    18:58  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  07 Декабря 2017
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    Стали известны причины уменьшения числа призывников в Подмосковье

    Москва, 7 декабря. Количество новобранцев в Московской области уменьшилось на 200 человек. Об этом журналистам рассказал военный комиссар Подмосковья Вячеслав Мирошниченко.

    «Связано это с увеличением доли военнослужащих-контрактников. Показатель годности к прохождению военной службы на территории Подмосковья составил почти 73%», — цитирует его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Всего в осенний призыв 2017 года на службу в российскую армию регион отправит 6,5 тысяч человек призывного возраста.

    Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», многие призывники в российской столице могут похвастаться высшим образованием.

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #призыв
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