Власти Подмосковья ужесточат контроль за продажей крепкого алкоголя

Москва, 7 декабря. Контроль за продажей алкоголя, крепость которого превышает 50 градусов, будет ужесточен, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Власти Подмосковья внесут поправки «О розничной продаже алкогольной продукции в Московской области», которые ужесточат контроль за продажей крепкого алкоголя.

«Вводится контроль за содержанием и распространением спиртосодержащих жидкостей, — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» Посаженникова. — Мы должны будем контролировать, каким образом выполняются требования к продаже такой продукции».

По его словам, в Московской области будет увеличено в семь раз количество точек продажи алкоголя, которые будут подвергнуты лицензионному контролю. Таким образом их количество достигнет порядка 70 тысяч штук.