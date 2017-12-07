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Украина
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Общество
Власти Подмосковья ужесточат контроль за продажей крепкого алкоголя
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    Власти Подмосковья ужесточат контроль за продажей крепкого алкоголя

    18:49  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  07 Декабря 2017
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    Власти Подмосковья ужесточат контроль за продажей крепкого алкоголя

    Москва, 7 декабря. Контроль за продажей алкоголя, крепость которого превышает 50 градусов, будет ужесточен, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

    Власти Подмосковья внесут поправки «О розничной продаже алкогольной продукции в Московской области», которые ужесточат контроль за продажей крепкого алкоголя.

    «Вводится контроль за содержанием и распространением спиртосодержащих жидкостей, — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» Посаженникова. — Мы должны будем контролировать, каким образом выполняются требования к продаже такой продукции».

    Власти Подмосковья ужесточат контроль за продажей крепкого алкоголя

    По его словам, в Московской области будет увеличено в семь раз количество точек продажи алкоголя, которые будут подвергнуты лицензионному контролю. Таким образом их количество достигнет порядка 70 тысяч штук.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #алкоголь #подмосковье #продажи #контроль
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