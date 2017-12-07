Почти 300 человек эвакуировали из здания РАН в Москве из-за мужчины с коробкой

Москва, 7 декабря. Почти 300 человек срочно эвакуировали сегодня из здания Российской академии наук по на Ленинском проспекте в Москве после попытки ворваться в здание неизвестного мужчины с коробками и пакетом.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в районе 15.55 мск. Мужчина ворвался в здание РАН, в руках у него были пакеты и коробка. «Он был задержан на входе, после чего побросал все и убежал», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Предметы были обследованы специалистами, никаких взрывчатых или опасных веществ обнаружено не было.

В настоящий момент людей начали запускать в здание.