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Украина
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Происшествия
Почти 300 человек эвакуировали из здания РАН в Москве из-за мужчины с коробкой
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    Почти 300 человек эвакуировали из здания РАН в Москве из-за мужчины с коробкой

    17:29  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:30  07 Декабря 2017
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    Почти 300 человек эвакуировали из здания РАН в Москве из-за мужчины с коробкой

    Москва, 7 декабря. Почти 300 человек срочно эвакуировали сегодня из здания Российской академии наук по на Ленинском проспекте в Москве после попытки ворваться в здание неизвестного мужчины с коробками и пакетом. 

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел в районе 15.55 мск. Мужчина ворвался в здание РАН, в руках у него были пакеты и коробка. «Он был задержан на входе, после чего побросал все и убежал», — уточнил источник в правоохранительных органах.

    Предметы были обследованы специалистами, никаких взрывчатых или опасных веществ обнаружено не было. 

    В настоящий момент людей начали запускать в здание.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #ран #эвакуация #мужчина #пакет #коробки
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