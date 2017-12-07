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Украина
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Общество
Три главные улицы Москвы перекроют с 29 по 4 января
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    Три главные улицы Москвы перекроют с 29 по 4 января

    17:29  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:30  07 Декабря 2017
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    Три главные улицы Москвы перекроют с 29 по 4 января

    Москва, 7 декабря. Власти российской столицы закроют в период с 29 декабря по 4 января несколько центральных улиц из-за проведения фестиваля  «Путешествие в Рождество», сообщили в Центре организации дорожного движения  в Москве.

    Тверскую, Моховую и Охотный ряд перекроют с 29 декабря — столичные власти закроют правую полосу движения. Причиной для ограничений называют проведение фестиваля. «Путешествие в Рождество» стартует 22 декабря и завершится 14 января, главными площадками, на которых развернется действо, будут Красная, Манежная и Тверская площади. Отметим, что в Москве планируют масштабные гулянья на Новый год, сказочные представления и продолжительную работу катков с праздничной подсветкой, пишет «РИАМО». 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #новый год
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