Высота сугробов в Москве превысила 10 сантиметров

Москва, 7 декабря. Высота снежного покрова в Москве после обильного снегопада за сутки достигла 11 см. В Гидрометцентре России сообщили, что в Подмосковье сугробы выросли до 20 см.

Согласно приведенной информации, в подмосковных Волоколамске и Можайске высота сугробов достигла 17 см, в Наро-Фоминске — 20 см, в Клину — 18 см.

Гидрометцентр прогнозирует, что в четверг днем в Москве температура воздуха составит минус 3-5 градусов, при этом ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщает агентство РИАМО.

Добавим, что в четверг столичная метеостанция зафиксировала выпадение 5 мм снега в эквиваленте воды 7 декабря, что составляет около 10% месячной нормы осадков.