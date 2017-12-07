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Общество
Высота сугробов в Москве превысила 10 сантиметров
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    Высота сугробов в Москве превысила 10 сантиметров

    12:41  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:42  07 Декабря 2017
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    Высота сугробов в Москве превысила 10 сантиметров

    Москва, 7 декабря. Высота снежного покрова в Москве после обильного снегопада за сутки достигла 11 см. В Гидрометцентре России сообщили, что в Подмосковье сугробы выросли до 20 см.

    Согласно приведенной информации, в подмосковных Волоколамске и Можайске высота сугробов достигла 17 см, в Наро-Фоминске — 20 см, в Клину — 18 см.

    Гидрометцентр прогнозирует, что  в четверг днем в Москве температура воздуха составит минус 3-5 градусов, при этом ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщает агентство РИАМО.

    Добавим, что в четверг столичная метеостанция зафиксировала выпадение 5 мм снега в эквиваленте воды 7 декабря, что составляет около 10% месячной нормы осадков.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #снег
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