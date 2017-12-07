В Подмосковье полиция обнаружила в фуре с удобрениями для грибов гашиш на 40 млн рублей

Москва, 7 декабря. Свыше центнера марокканского гашиша на сумму свыше 40 млн рублей обнаружила полиция в фуре, которая везла сырьё для выращивания грибов в Подмосковье. Машина прибыла на территорию России из Литвы. Как сообщили в пресс-службе ГУНК МВД России, в тайнике было спрятно 136 кг наркотика.

По ценам черного рынка его стоимость составляет более 40 млн рублей. «Объем изъятого в результате разработки преступной группы наркотика перевалил за 173 кг. Как оказалось, его перевозили из Африки в Испанию на лодках. Оттуда зелье шло в другие страны Европы и Россию. Теперь этот канал поставки перекрыт», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что гашиш выращивался на африканских плантациях, а потом реализовывался в Москве и Подмосковье. «В основном наркотик распространялся среди рэперов и «богемной тусовки» и через интернет-магазины», — уточняется в релизе.

Это преступное сообщество оперативники разрабатывали в течение двух лет. В начале 2016 года крупную партию гашиша, 18 килограммов, изъяли в Красногорском районе Московской области. Тогда по подозрению в сбыте были задержали участники рэп-группы. Возбудили уголовное дело. В дальнейшем полицейские и сотрудники ФСБ взяли с поличным организатора поставок наркотика на территории России. Им оказался 40-летний уроженец Абхазии.

В конце июля оперативникам стало известно, что в Литве готовят к отправке в Россию не менее центнера наркотика. Его должен был доставить дальнобойщик, занимающийся поставками сырья для выращивания грибов в Подмосковье.

В 2016 году во время продажи 18 килограммов марокканского гашиша в Подмосковье были задержаны два наркодилера и двое покупателей.Ими оказались участники рэп-группы «Рыночные отношения». В феврале 2017 года суд приговорил их к шести и 6,5 годам лишения свободы