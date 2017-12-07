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Девять новых объектов культуры откроют в Москве в 2018 году
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    Девять новых объектов культуры откроют в Москве в 2018 году

    11:07  7 Декабря 2017
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    Девять новых объектов культуры откроют в Москве в 2018 году

    Москва, 7 декабря. В 2018 году в столице откроются девять новых объектов культуры. Среди них – филармония в парке «Зарядье», новый корпус театра Et Cetera, четыре культурно-досуговых центра и памятники участникам народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

    Филармония в парке «Зарядье» будет рассчитана на 1,5 тысячи зрителей. Места для них будут расположены со всех сторон сцены. Кроме того, в репетиционном зале на 400 мест будут проводить камерные и сольные концерты, пишет «Вечерняя Москва».

    Новый корпус театра Et Ceteraрасположится на Фроловом переулке. Помимо помещений для репетиций и складов, в нем обустроят детскую комнату, отдельные залы для репетиций с балетными станками и для оркестра и вокалистов.

    Девять новых объектов культуры откроют в Москве в 2018 году

    Четыре новых культурно-досуговы центра в трех округах Москвы, как обещают в столичном Департаменте культуры, будут соответствовать современным запросам граждан. В частности, в них будет свободный доступ к Wi-Fi.

    В свою очередь мемориалы участникам народного ополчения времен Великой Отечественной войны планируют открыть в Екатерининском парке, на Кутузовском и Ленинградском проспектах.

    Ранее, как сообщал канал «Подмосковье 360», в московском парке «Зарядье» отказались от идеи установить ледяную горку из-за сложностей рельефа.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #культура #зарядье
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