Полиция обнаружила подпольное казино в жилом доме под Москвой

Москва, 7 декабря. Полицейские задержали в подмосковных Химках трех человек, которые организовывали и проводили азартные игры. По данным отделения МВД по региону, подозреваемыми являются 24-летний мужчина и 22-летняя женщина, прибывшие в Московскую область из ближнего зарубежья, а также 31-летний местный житель.

Данные лица занимались организацией и проведение незаконных азартных игр в помещении жилого дома. При этом основными посетителями заведения были постоянные клиенты, которых впускали после предварительного звонка.

Правоохранители конфисковали и утилизировали игровое оборудование, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщало агентство Ura.ru, ранее полиция задержала пермяка, которого подозревают в нападении на ребенка в микрорайоне Гайва.