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Полиция обнаружила подпольное казино в жилом доме под Москвой
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    Полиция обнаружила подпольное казино в жилом доме под Москвой

    11:12  7 Декабря 2017
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    Полиция обнаружила подпольное казино в жилом доме под Москвой

    Москва, 7 декабря. Полицейские задержали в подмосковных Химках трех человек, которые организовывали и проводили азартные игры. По данным отделения МВД по региону, подозреваемыми являются 24-летний мужчина и 22-летняя женщина, прибывшие в Московскую область из ближнего зарубежья, а также 31-летний местный житель. 

    Данные лица занимались организацией и проведение незаконных азартных игр в помещении жилого дома. При этом основными посетителями заведения были постоянные клиенты, которых впускали после предварительного звонка.

    Правоохранители конфисковали и утилизировали игровое оборудование, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Как сообщало агентство Ura.ru, ранее полиция задержала пермяка, которого подозревают в нападении на ребенка в микрорайоне Гайва. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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