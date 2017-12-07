В Москву прибыл главный Дед Мороз

Москва, 7 декабря. В Москву из своей резиденции в Великом Устюге прибыл главный Дед Мороз.

Сообщается, что волшебник появился перед театром «Русская песня» на пожарной машине с мигалками. Его торжественно встречала руководитель театра певица Надежда Бабкина, сообщает RT на русском.

«В Москве уже очень многое сделано, украшено, нам многое еще предстоит сделать, ведь до Нового года еще есть времечко. Все здорово, все замечательно!», — сказал хозяин Нового года.

Отмечается, что перед Новым годом Дед Мороз посетит еще несколько городов, после чего прибудет на Кремлевскую елку в столице.