Собянин назвал решение Путина об участии в выборах хорошей новостью для Москвы

Москва, 7 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решение Владимира Путина вновь участвовать в президентских выборах хорошей новостью для Москвы и москвичей.

«Считаю решение В.В.Путина об участии в президентской кампании хорошей новостью для Москвы и москвичей», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

Собянин также подчеркнул, что президент «трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не дает ее в обиду».

В среду Путин сообщил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году, сообщала «Газета.ру».

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Владимир Путин. Биография.