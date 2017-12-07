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Собянин назвал решение Путина об участии в выборах хорошей новостью для Москвы
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    Собянин назвал решение Путина об участии в выборах хорошей новостью для Москвы

    1:04  7 Декабря 2017
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    Собянин назвал решение Путина об участии в выборах хорошей новостью для Москвы

    Москва, 7 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решение Владимира Путина вновь участвовать в президентских выборах хорошей новостью для Москвы и москвичей. 

    «Считаю решение В.В.Путина об участии в президентской кампании хорошей новостью для Москвы и москвичей», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter. 

    Собянин также подчеркнул, что президент «трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не дает ее в обиду». 

    В среду Путин сообщил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году, сообщала «Газета.ру».

    Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

    Владимир Путин. Биография. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #москва #собянин #выборы-2018
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