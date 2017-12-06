Серийного похитителя автоматов с мягкими игрушками поймали в Подмосковье
Москва, 6 декабря. Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в краже автоматов с мягкими игрушками из одного из магазинов, расположенном в Наро-Фоминском городском округе.
Как сообщили в областном управлении МВД России, преступления произошли на территории магазинов в населенных пунктах Калининец и Селятино. Общий ущерб от кражи оценен на сумму в 100 тысяч рублей.
По информации корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня», подозреваемому 32 года. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
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