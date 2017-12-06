Серийного похитителя автоматов с мягкими игрушками поймали в Подмосковье

Москва, 6 декабря. Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в краже автоматов с мягкими игрушками из одного из магазинов, расположенном в Наро-Фоминском городском округе.

Как сообщили в областном управлении МВД России, преступления произошли на территории магазинов в населенных пунктах Калининец и Селятино. Общий ущерб от кражи оценен на сумму в 100 тысяч рублей.

По информации корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня», подозреваемому 32 года. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.