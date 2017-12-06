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Житель Подмосковья превратил свою квартиру в наркопритон
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    Житель Подмосковья превратил свою квартиру в наркопритон

    16:04  6 Декабря 2017
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    Житель Подмосковья превратил свою квартиру в наркопритон

    Москва, 6 декабря. Клинской суд Московской области вынес приговор местному жителю, который на постоянной основе предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

    Согласно данным следствия, злоумышленник пускал в свою квартиру жителей Подмосковья, которые употребляли наркотические препараты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Против «арендодателя» было возбуждено уголовное дело. Клинской суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима. 

    Ранее сообщалось, что наркоман заколол шпагой мужчину в Новосибирске. 

     

    Автор: Дана Балан
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    #суд #москва #наркоман
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