Житель Подмосковья превратил свою квартиру в наркопритон

Москва, 6 декабря. Клинской суд Московской области вынес приговор местному жителю, который на постоянной основе предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно данным следствия, злоумышленник пускал в свою квартиру жителей Подмосковья, которые употребляли наркотические препараты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Против «арендодателя» было возбуждено уголовное дело. Клинской суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что наркоман заколол шпагой мужчину в Новосибирске.