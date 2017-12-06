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Семь долгостроев в Москве отдадут под площадки для реновации
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    Семь долгостроев в Москве отдадут под площадки для реновации

    16:56  6 Декабря 2017
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    Семь долгостроев в Москве отдадут под площадки для реновации

    Москва, 6 декабря. На месте семи долгостроев в российской столице появятся площадки для домов, которые будут возводиться по программе реновации. Об этом сообщила в среду председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

    Одной из таких площадок станет недостроенная больница на шоссе Энтузиастов.

    «В Москве еще остались долгострои, в том числе те, которые начали возводить в 70-е годы. Некоторые из них мы рассматриваем в качестве стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации», — цитирует ее слова издание «Вечерняя Москва».

    Еще один объект находится в Метрогородке.

    «Найдется еще порядка пяти подобных долгостроев», — отметила Княжевская.

    Напомним, ранее стало известно о том, что власти Москвы выделили 26 площадок под строительство новых объектов по программе реновации.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #реновация
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