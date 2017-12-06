Семь долгостроев в Москве отдадут под площадки для реновации

Москва, 6 декабря. На месте семи долгостроев в российской столице появятся площадки для домов, которые будут возводиться по программе реновации. Об этом сообщила в среду председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Одной из таких площадок станет недостроенная больница на шоссе Энтузиастов.

«В Москве еще остались долгострои, в том числе те, которые начали возводить в 70-е годы. Некоторые из них мы рассматриваем в качестве стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации», — цитирует ее слова издание «Вечерняя Москва».

Еще один объект находится в Метрогородке.

«Найдется еще порядка пяти подобных долгостроев», — отметила Княжевская.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Москвы выделили 26 площадок под строительство новых объектов по программе реновации.