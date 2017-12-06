Охранника «Пятерочки» расстреляли в Москве

Москва, 6 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на охранника супермаркета в российской столице. Об этом сообщил в среду источник ФАН.

Инцидент произошел в районе 15-й Парковой улицы. 5 декабря к магазину «Пятерочка» подъехал серый седан Lifan, в котором находились три человека. Один из злоумышленников несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в охранника.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Согласно предварительной информации, один из злоумышленников был одет в серые валенки и шорты.