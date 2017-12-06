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Труп застреленного мужчины нашли в лесу в Московской области
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    Труп застреленного мужчины нашли в лесу в Московской области

    14:07  6 Декабря 2017
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    Труп застреленного мужчины нашли в лесу в Московской области

    Москва, 6 декабря. Труп мужчины обнаружили в лесу возле деревни Никиты в Волоколамском районе Московской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Подмосковью. 

    Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность погибшего — им оказался 52-летний мужчина.

    По информации ведомства, на теле погибшего мужчины были зафиксированы огнестрельные ранения.

    Труп застреленного мужчины нашли в лесу в Московской области

    В настоящее время по данному факту инициирована проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, накануне труп мужчины с гематомами и ушибами обнаружили в петербургской квартире. 

    Автор: Дана Балан
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    #москва #убийство #ск россии
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