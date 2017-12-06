Труп застреленного мужчины нашли в лесу в Московской области

Москва, 6 декабря. Труп мужчины обнаружили в лесу возле деревни Никиты в Волоколамском районе Московской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Подмосковью.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность погибшего — им оказался 52-летний мужчина.

По информации ведомства, на теле погибшего мужчины были зафиксированы огнестрельные ранения.

В настоящее время по данному факту инициирована проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, накануне труп мужчины с гематомами и ушибами обнаружили в петербургской квартире.