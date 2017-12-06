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Общество
В Москве зафиксировали массовый сбой GPS-навигации
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    В Москве зафиксировали массовый сбой GPS-навигации

    12:35  6 Декабря 2017
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    В Москве зафиксировали массовый сбой GPS-навигации

    Москва, 6 декабря. Жители российский столицы 5 декабря пожаловались на массовый сбой GPS.Сервис «Яндекс.Навигатор», направлял автомобилистов в международный аэропорт Шереметьево.

    Москвичи сообщили о сбое российского сервиса «Яндекс.Навигатор», который «телепортировал» пользователей в аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово. Сначала о проблеме стало известно от пользователей «Билайна», потом сбой коснулся клиентов других операторов.

    В компании не прокомментировали работу сервиса. Отмечается, что через некоторое время система заработала корректно, пишет «Подмосковье 360»

    В Москве зафиксировали массовый сбой GPS-навигации

    Автор: Ирина Селезнева
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