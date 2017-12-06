В Москве зафиксировали массовый сбой GPS-навигации

Москва, 6 декабря. Жители российский столицы 5 декабря пожаловались на массовый сбой GPS.Сервис «Яндекс.Навигатор», направлял автомобилистов в международный аэропорт Шереметьево.

Москвичи сообщили о сбое российского сервиса «Яндекс.Навигатор», который «телепортировал» пользователей в аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово. Сначала о проблеме стало известно от пользователей «Билайна», потом сбой коснулся клиентов других операторов.

В компании не прокомментировали работу сервиса. Отмечается, что через некоторое время система заработала корректно, пишет «Подмосковье 360».