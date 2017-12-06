Жителя Подмосковья задержали за «минирование» детского магазина

Москва, 6 декабря. Сотрудники московской полиции задержали мужчину по подозрению в «минировании» Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как стало известно, 4 декабря в полицию поступил звонок с сообщением о том, что в здании на Театральном проезде заложено взрывное устройство. На этом месте расположен детский магазин. В результате была проведена эвакуация помещения. Кинологи и саперы обследовали магазин и всю прилегающую к нему территорию, однако бомбу так и не нашли.

Во вторник, 5 декабря, сотрудники полиции задержали жителя Наро-Фоминска, который, по предварительным данным, подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, передает РИАМО.