В Москве установят 40 ледовых скульптур в честь стран-участниц ЧМ-2018

Москва, 6 декабря. Сорок ледовых фигур, посвященных странам-участницам чемпионата мира по футболу, установят на Поклонной горе в российской столице. Об этом в среду сообщается на сайте мэрии.

По данным пресс-службы, ледяные скульпторы предстанут в образе известных литературных персонажей, таких как Шерлок Холмс и Карлсон.

Отмечается, что для создания фигур в Москву доставят натуральный лед из Байкала, а также из водоемов Екатеринбурга и Архангельска, сообщает «Свободная пресса».

По словам организатора проекта Александра Ковтунца, скульптуры каждого государства будут включать в себя сразу несколько символов.

«Посетители выставки смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок…», — отметил он.

Напомним, первенство мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.