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В Москве установят 40 ледовых скульптур в честь стран-участниц ЧМ-2018
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    В Москве установят 40 ледовых скульптур в честь стран-участниц ЧМ-2018

    12:29  6 Декабря 2017
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    В Москве установят 40 ледовых скульптур в честь стран-участниц ЧМ-2018

    Москва, 6 декабря. Сорок ледовых фигур, посвященных странам-участницам чемпионата мира по футболу, установят на Поклонной горе в российской столице.  Об этом в среду сообщается на сайте мэрии. 

    По данным пресс-службы, ледяные скульпторы предстанут в образе известных литературных персонажей, таких как Шерлок Холмс и Карлсон.

    Отмечается, что для создания фигур в Москву доставят натуральный лед из Байкала, а также из водоемов Екатеринбурга и Архангельска, сообщает «Свободная пресса»

    В Москве установят 40 ледовых скульптур в честь стран-участниц ЧМ-2018

    По словам организатора проекта Александра Ковтунца, скульптуры каждого государства будут включать в себя сразу несколько символов.

    «Посетители выставки смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок…», — отметил он. 

    Напомним, первенство мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #москва #чм-2018 #скульптура
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