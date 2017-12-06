Синоптики предупредили москвичей о надвигающемся снегопаде

Москва, 6 декабря. Синоптики рассказали о снегопадах, которые настигнут московский регион уже в среду, 6 декабря.

Как сообщает центр погоды «Фобос», 6 декабря будет облачно, местами с прояснениями. Днем в Московской области и самой столице могут начаться снегопады.

Однако столбик термометра не опустится ниже нуля, отмечают эксперты. Атмосферное давление к вечеру опустится до 735 мм ртутного столба, передает «Вечерняя Москва».