Полиция задержала серийных угонщиков иномарок в Подмосковье

Наро-Фоминск, 6 декабря. Полиция подмосковного Наро-Фоминска задержала группу серийных угонщиков иномарок, ущерб от деятельности которых уже составил 6 млн рублей.

В группу входили два жителя Подмосковья, два жителя Москвы, а также житель Белгорода. Всем злоумышленникам от 25 до 33 лет. Полиция уже установила связь похитителей с угоном двух машин Наро-Фоминске и Калужской области. Отметим, что если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».