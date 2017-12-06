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Политика
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Общество
Полиция задержала серийных угонщиков иномарок в Подмосковье
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    Полиция задержала серийных угонщиков иномарок в Подмосковье

    11:14  6 Декабря 2017
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    Полиция задержала серийных угонщиков иномарок в Подмосковье

    Наро-Фоминск, 6 декабря. Полиция подмосковного Наро-Фоминска задержала группу серийных угонщиков иномарок, ущерб от деятельности которых уже составил 6 млн рублей.

    В группу входили два жителя Подмосковья, два жителя Москвы, а также житель Белгорода. Всем злоумышленникам от 25 до 33 лет. Полиция уже установила связь похитителей с угоном двух машин Наро-Фоминске и Калужской области. Отметим, что если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».   

    Автор: Геннадий Плющев
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    #похищение #задержание #иномарки #наро-фоминск
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