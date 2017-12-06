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Еноты, тушканчики и медведи ушли на «тихий час» в Московском зоопарке
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    Еноты, тушканчики и медведи ушли на «тихий час» в Московском зоопарке

    9:50  6 Декабря 2017
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    Еноты, тушканчики и медведи ушли на «тихий час» в Московском зоопарке

    Москва, 6 декабря. В столичном зоопарке в зимнюю спячку впали медведи, еноты, тушканчики и сурки. Теперь увидеть этих животных можно будет только в конце марта.

    Возле вольеров питомцев появились таблички «Соблюдайте тихий час», посетителей сотрудники зоопарка просят вести себя тише. По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, в Московском зоопарке стараются не нарушать естественные процессы, и к зимней спячке животных начинают готовить еще летом, постепенно увеличивая им порции корма, пишет канал «Подмосковье 360».

    «В природе звери впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Когда земля покрыта снегом, им труднее добыть себе пропитание», — пояснила Акулова.

    Она также добавила, что особенно тяжело зимой искать пищу травоядным животным, а также зверям с большой массой тела, сообщает интернет-издание «Дни.ру».

    В этом году первыми на «тихий час» в Московском зоопарке отправились еноты, а бурая медведица и два гималайских медведя впали в спячку только в начале декабря из-за аномально теплых температур в ноябре, уточняет «Вечерняя Москва».

    Автор: Алексей Громов
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    #московский зоопарк #зимняя спячка
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