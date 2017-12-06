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Украина
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Происшествия
Машина в Москве пробила ограждения и упала в реку
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    Машина в Москве пробила ограждения и упала в реку

    3:00  6 Декабря 2017
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    Машина в Москве пробила ограждения и упала в реку

    Москва, 6 декабря. Легковой автомобиль, за рулем которого находилась девушка, пробил ограждения и упал в Яузу. Инцидент произошел в районе Костомаровской набережной в Москве. Девушку спасли очевидцы происшествия.

    Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве, ДТП произошло в районе дома 17 на Костомаровской набережной. Отмечается, что жертв нет, автомобиль будет поднят из реки позже.

    Предполагается, что девушка не справилась с управлением, после чего ее автомобиль упал в воду.

    Из воды девушку вытащили случайный прохожие, оказавшиеся на месте происшествия.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #происшествие #река #яуза
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