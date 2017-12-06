Машина в Москве пробила ограждения и упала в реку

Москва, 6 декабря. Легковой автомобиль, за рулем которого находилась девушка, пробил ограждения и упал в Яузу. Инцидент произошел в районе Костомаровской набережной в Москве. Девушку спасли очевидцы происшествия.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве, ДТП произошло в районе дома 17 на Костомаровской набережной. Отмечается, что жертв нет, автомобиль будет поднят из реки позже.

Предполагается, что девушка не справилась с управлением, после чего ее автомобиль упал в воду.

Из воды девушку вытащили случайный прохожие, оказавшиеся на месте происшествия.