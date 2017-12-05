Москва, 5 декабря. Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Московской области. Крупная дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на Горьковском шоссе под Электрогорском.

По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», в результате ДТП пострадали четыре человека, один из них госпитализирован. Данные о происшествии подтвердили представители регионального УГИБДД.

Уточняется, что машины столкнулись в правом ряду в сторону области и не создали помех для движения других машин.

