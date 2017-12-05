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Происшествия
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Московской области
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    Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Московской области

    17:48  5 Декабря 2017
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    Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Московской области

    Москва, 5 декабря. Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Московской области. Крупная дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на Горьковском шоссе под Электрогорском.

    По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», в результате ДТП пострадали четыре человека, один из них госпитализирован. Данные о происшествии подтвердили представители регионального УГИБДД.

    Уточняется, что машины столкнулись в правом ряду в сторону области и не создали помех для движения других машин.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #дтп #подмосковье
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