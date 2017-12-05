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Около 270 елок установят к Новому году в Москве
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    Около 270 елок установят к Новому году в Москве

    17:42  5 Декабря 2017
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    Около 270 елок установят к Новому году в Москве

    Москва, 5 декабря. Власти российской столицы установят в городе более 260 новогодних елок и 3,9 тысяч праздничных конструкций, сообщил глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

    «Около 3,9 тыс. конструкций будут установлены и стилизованы под Большой и Малый театры. И украсят наши площади 268 елей», — цитирует Гасангаджиева ТАСС.

    По его словам, в этом году дизайнеры предложили новые праздничные украшения.

    По спонсорской программе было представлено 56 елей. Кроме того, с помощью новой технологии светодиоды можно будет использовать в различных комбинациях, устраивать световые шоу и подсвечивать здания.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #новый год
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