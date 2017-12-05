Около 270 елок установят к Новому году в Москве

Москва, 5 декабря. Власти российской столицы установят в городе более 260 новогодних елок и 3,9 тысяч праздничных конструкций, сообщил глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

«Около 3,9 тыс. конструкций будут установлены и стилизованы под Большой и Малый театры. И украсят наши площади 268 елей», — цитирует Гасангаджиева ТАСС.

По его словам, в этом году дизайнеры предложили новые праздничные украшения.

По спонсорской программе было представлено 56 елей. Кроме того, с помощью новой технологии светодиоды можно будет использовать в различных комбинациях, устраивать световые шоу и подсвечивать здания.