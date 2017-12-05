Архивы ЗАГСов Подмосковья переведут в цифровой формат

Москва, 5 декабря. Бумажные архивы ЗАГСов Московской области готовятся перенести на цифровые носители уже в следующем году. Об этом сообщила начальник Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области Елена Филатова.

«С 1 января 2018 года все ЗАГСы России будут работать в новом формате. Мы будем создавать Единый государственный реестр», — цитирует Филатову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вся информация, которая сейчас хранится в архивах, будет перенесена в электронную базу, единую для множества ведомств и служб.

Филатова отметила, что переход в новый формат — это трудоемкая задача. Всего в архиве насчитывается более 22 миллионов актовых записей.