Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: Путин утвердил закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов
Происшествия
Бизнес-центр эвакуировали в Москве из-за анонимного звонка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бизнес-центр эвакуировали в Москве из-за анонимного звонка

    15:30  5 Декабря 2017
    30

    Бизнес-центр эвакуировали в Москве из-за анонимного звонка

    Москва, 5 декабря. Около 1,3 тысячи человек эвакуировали во вторник днем из бизнес-центра на юго-западе Москвы.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, эвакуация из бизнес-центра на Академика Пилюгина, 22 проводилась из-за анонимного звонка о якобы минировании здания.

    В настоящее время на месте работают кинологи.

    Напомним, 29 ноября более 200 человек эвакуировали из торгового комплекса в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #минирование #телефонный терроризм
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть