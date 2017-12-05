Бизнес-центр эвакуировали в Москве из-за анонимного звонка

Москва, 5 декабря. Около 1,3 тысячи человек эвакуировали во вторник днем из бизнес-центра на юго-западе Москвы.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, эвакуация из бизнес-центра на Академика Пилюгина, 22 проводилась из-за анонимного звонка о якобы минировании здания.

В настоящее время на месте работают кинологи.

Напомним, 29 ноября более 200 человек эвакуировали из торгового комплекса в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва.