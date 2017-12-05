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Сейф, набитый деньгами, вынесли из квартиры в Балашихе
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    Сейф, набитый деньгами, вынесли из квартиры в Балашихе

    15:04  5 Декабря 2017
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    Сейф, набитый деньгами, вынесли из квартиры в Балашихе

    Москва, 5 декабря. Уголовное дело возбудили в Балашихе после похищения сейфа с крупной суммой денег.

    Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, минувшей ночью неизвестные проникли в квартиру в доме на улице Заречная и украли сейф с тремя миллионами рублей наличными. Уточняется, что хозяев в этот момент дома не было. По предварительной версии, преступники хорошо знали обстановку квартиры, поскольку вытащили сейф из тайника.

    В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #кража #сейф
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