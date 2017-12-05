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Общество
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Россия
Авиагруппы ВКС РФ «Стрижи» и «Русские витязи» провели для детей экскурсию по базе «Кубинка»
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    Авиагруппы ВКС РФ «Стрижи» и «Русские витязи» провели для детей экскурсию по базе «Кубинка»

    13:47  5 Декабря 2017
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    Авиагруппы ВКС РФ «Стрижи» и «Русские витязи» провели для детей экскурсию по базе «Кубинка»

    Москва, 5 декабря. Дети из Мытищеннского дома-школы музыкального воспитания посетили авиационную базу ВКС РФ «Кубинка».

    Летчики авиационных групп высшего пилотажа ВКС РФ провели для юных музыкантов экскурсию по филиалу центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны России имени Чкалова. Пилоты показали ребятам мастерство при выполнении сложнейших фигур высшего пилотажа, особенности подготовки к полетам и специфику обслуживания истребителей.

    Дети смогли увидеть образцы уникальной исторической и современной авиационной техники. В завершение экскурсии летчики вручили ребятам памятные подарки и посоветовали в будущем идти в авиацию.

    Авиагруппы ВКС РФ «Стрижи» и «Русские витязи» провели для детей экскурсию по базе «Кубинка»

    Авиагруппы ВКС РФ «Стрижи» и «Русские витязи» провели для детей экскурсию по базе «Кубинка»

    Автор: Алексей Громов
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    #дети #вкс рф #стрижи #русские витязи #кубинка
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