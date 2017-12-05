Парковку в «Зарядье» теперь можно оплатить по карте «Тройка»

Москва, 5 декабря. Место на подземной парковке в парке «Зарядье» теперь можно оплатить с помощью карты «Тройка». На счете должно быть не менее 250 рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отмечает «Вечерняя Москва», водителю необходимо лишь вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране, после чего приложить карту к считывателю.

Напомним, что парковка в парке «Зарядье» открылась 23 октября. На ней могут одновременно стоять сразу 430 автомобилей. Один час стоянки будет стоить 250 рублей.