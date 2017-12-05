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Политика
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Общество
Парковку в «Зарядье» теперь можно оплатить по карте «Тройка»
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    Парковку в «Зарядье» теперь можно оплатить по карте «Тройка»

    13:29  5 Декабря 2017
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    Парковку в «Зарядье» теперь можно оплатить по карте «Тройка»

    Москва, 5 декабря. Место на подземной парковке в парке «Зарядье» теперь можно оплатить с помощью карты «Тройка». На счете должно быть не менее 250 рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    Как отмечает «Вечерняя Москва», водителю необходимо лишь вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране, после чего приложить карту к считывателю.

    Напомним, что парковка в парке «Зарядье» открылась 23 октября. На ней могут одновременно стоять сразу 430 автомобилей. Один час стоянки будет стоить 250 рублей.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #парковка #зарядье
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