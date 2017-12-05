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Общество
Текущая неделя в Москве будет прохладной и снежной
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    Текущая неделя в Москве будет прохладной и снежной

    12:40  5 Декабря 2017
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    Текущая неделя в Москве будет прохладной и снежной

    Москва, 5 декабря. Небольшой снег и прохладная погода с понижением температуры до минус 6 градусов ожидаются в Москве в течение этой недели.

    «Погода будем переменчивая. Предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, за счет прояснений температура понизится в Москве минус 4 - 6 градусов, по области не исключены и минус 9 градусов», — приводит РИА Новости комментарий главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой.

    Она отметила, что во вторник в столице ожидается в основном облачная погода, при этом может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков. В среду в городе температура отрицательная в течение всего дня — в Москве термометры покажут 1 - 3 градуса ниже нуля, по области похолодает значительнее: до минус 6 градусов.

    То, какими в плане погоды окажутся выходные в столичном регионе, определит циклон из Скандинавии. Ожидается, что температура воздуха будет незначительно расти - из-за этого днем в субботу и воскресенье жителям столицы стоит готовиться к мокрому снегу с дождем. 

    Автор: Федор Веснин
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    #погода #москва #снег #похолодание
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