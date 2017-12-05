Живший в ТЦ Москвы мигрант вербовал в «Джебхат ан-Нусру» наемников для войны в Сирии

Москва, 5 декабря. Живший на территории торгового центра в Москве гражданин Таджикистана проводил в Москве вербовку новых боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра»,1 сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Москве задержали выходца из Таджикистана, который вербовал новых боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры». Молодой человек проживал на территории одного из столичных торговых центров.

Он призывал окружающих вступить в структурное подразделение террористической организации, чтобы в дальнейшем поехать в Сирию, воевать на стороне с экстремистов.

У вербовщика был создан групповой чат в Telegram, где порядка сотни пользователей мессенджера обсуждали ситуацию в Сирии, делились информацией о действиях «Джебхат ан-Нурсы» и собирали средства для боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.