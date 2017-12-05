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Мужчина забил до смерти собутыльницу на западе Москвы
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    Мужчина забил до смерти собутыльницу на западе Москвы

    11:57  5 Декабря 2017
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    Мужчина забил до смерти собутыльницу на западе Москвы

    Москва, 5 декабря. Москвич до смерти избил собутыльницу на западе Москвы, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

    Правоохранительные органы приехали в квартиру дома по улице Веерной по вызову о том, что там обнаружен труп женщины. Как удалось установить, она скончалась около шести-восьми часов назад. На теле женщины были выявлены множественные ушибы, ссадины и кровоподтеки. 

    Выяснилось, что женщина скончалась от рук собутыльника. Они вместе распивали алкогольные напитки, во время чего у них произошла ссора. Мужчина набросился на нее, избив руками, ногами и табуретом.

    Мужчина забил до смерти собутыльницу на западе Москвы

    Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #алкоголь #москва #убийство #собутыльник
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