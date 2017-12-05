Мужчина забил до смерти собутыльницу на западе Москвы
Москва, 5 декабря. Москвич до смерти избил собутыльницу на западе Москвы, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.
Правоохранительные органы приехали в квартиру дома по улице Веерной по вызову о том, что там обнаружен труп женщины. Как удалось установить, она скончалась около шести-восьми часов назад. На теле женщины были выявлены множественные ушибы, ссадины и кровоподтеки.
Выяснилось, что женщина скончалась от рук собутыльника. Они вместе распивали алкогольные напитки, во время чего у них произошла ссора. Мужчина набросился на нее, избив руками, ногами и табуретом.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
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