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Происшествия
ГИБДД проверяет видео с Gelandewagen, проехавшим по тротуару набережной в Москве
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    ГИБДД проверяет видео с Gelandewagen, проехавшим по тротуару набережной в Москве

    11:04  5 Декабря 2017
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    ГИБДД проверяет видео с Gelandewagen, проехавшим по тротуару набережной в Москве

    Москва, 5 декабря. Правоохранительные органы российской столицы проверяют видео, на котором мажорка на Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной Тараса Шевченко в Москве. Соответствующий ролик появился в одном из аккаунтов Instagram. 

    Пешеходам пришлось пропустить дорогую иномарку, которая двигалась по набережной Шевченко в Москве. Видео было опубликовано в Сети. Правоохранительные органы столицы проводят проверку инцидента, сообщили РИА Новости в главке ГИБДД.

    Из видеоролика следует, что в салоне Gelandewagen кроме водителя находился молодой человек, комментирующий происходящее. Он назвал автоледи «беспредельщицей», которая «открывает» набережную, передает «Подмосковье 360»


     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва
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