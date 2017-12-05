ГИБДД проверяет видео с Gelandewagen, проехавшим по тротуару набережной в Москве

Москва, 5 декабря. Правоохранительные органы российской столицы проверяют видео, на котором мажорка на Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной Тараса Шевченко в Москве. Соответствующий ролик появился в одном из аккаунтов Instagram.

Пешеходам пришлось пропустить дорогую иномарку, которая двигалась по набережной Шевченко в Москве. Видео было опубликовано в Сети. Правоохранительные органы столицы проводят проверку инцидента, сообщили РИА Новости в главке ГИБДД.

Из видеоролика следует, что в салоне Gelandewagen кроме водителя находился молодой человек, комментирующий происходящее. Он назвал автоледи «беспредельщицей», которая «открывает» набережную, передает «Подмосковье 360».



