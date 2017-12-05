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Новогодние фейерверки запустят в 19 городских парках Москвы
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    Новогодние фейерверки запустят в 19 городских парках Москвы

    10:21  5 Декабря 2017
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    Новогодние фейерверки запустят в 19 городских парках Москвы

    Москва, 5 декабря. В новогоднюю ночь москвичей и гостей столицы ждут праздничные пиротехнические шоу, которые пройдут на территории 19 парков в восьми округах столицы.

    Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент культуры, в небо будут запущены свыше 100 тысяч огненных залпов. Их можно будет увидеть в Парке Горького, Таганском парке и саду «Эрмитаж». На юге столицы праздничный салют украсит небо в парке «Садовники», а на северо-востоке – в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках.

    Запуск фейерверков состоится в час ночи, именно к этому времени новый год наступит на территории всей России.

    Кроме фейерверков каждый парк подготовил для гостей праздничную программу и уникальное световое шоу. 

    На столичных улицах, бульварах, площадях и переулках с 22 декабря по 14 января будут проходить спектакли, концерты и мастер-классы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #праздники #новый год
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