Новогодние фейерверки запустят в 19 городских парках Москвы

Москва, 5 декабря. В новогоднюю ночь москвичей и гостей столицы ждут праздничные пиротехнические шоу, которые пройдут на территории 19 парков в восьми округах столицы.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент культуры, в небо будут запущены свыше 100 тысяч огненных залпов. Их можно будет увидеть в Парке Горького, Таганском парке и саду «Эрмитаж». На юге столицы праздничный салют украсит небо в парке «Садовники», а на северо-востоке – в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках.

Запуск фейерверков состоится в час ночи, именно к этому времени новый год наступит на территории всей России.

Кроме фейерверков каждый парк подготовил для гостей праздничную программу и уникальное световое шоу.

На столичных улицах, бульварах, площадях и переулках с 22 декабря по 14 января будут проходить спектакли, концерты и мастер-классы.